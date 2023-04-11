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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:44

В Кремле назвали неприемлемыми утверждения Токио о принадлежности Южных Курил

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Южные Курилы являются неотъемлемой частью России, и утверждения Токио об их принадлежности Японии неприемлемы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки. Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации", - сказал он.

Так он ответил на просьбу прокомментировать информацию о том, что в Японии опубликовали "Синюю книгу" по дипломатии, в которой говорится, что "северные территории" (так в Японии называют Южные Курилы) являются неотъемлемой частью этой страны и незаконно оккупированы Россией.

Дмитрий Песков Южные Курилы Япония
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