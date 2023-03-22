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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Рябков заявил, что риск ядерного конфликта сейчас выше, чем в последние десятилетия

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Опасность ядерного конфликта в настоящий момент выше, чем была в последние несколько десятилетий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий", - сказал Рябков, выступая в дискуссионном клубе "Валдай".

Он подчеркнул, что Россия остается приверженной постулату о недопустимости ядерной войны и невозможности в ней победить, что накануне подтвердили лидеры РФ и Китая.

"Российская сторона не отходит от ключевых положений доктринального и политического свойства, которые подтверждают нашу приверженность тому, что мир должен быть безопасным и свободным от ядерной угрозы", - добавил замминистра.

МИД РФ Сергей Рябков
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