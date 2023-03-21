РФ и Китай заявили о недопустимости развязывания ядерной войны

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Россия и Китай заявили о недопустимости развязывания ядерной войны, в которой не может быть победителей, призвали все ядерные державы не размещать оружие за пределами своих территорий и вывезти его из-за рубежа.

"(...) Стороны вновь заявляют, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана", - говорится в совместном заявлении, подписанном лидерами России и Китая по итогам переговоров в Москве.

В нем отмечается, что "все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывезти все размещенное за рубежом ядерное оружие".

Кроме того, в документе стороны подтверждают приверженность своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и обещают "продолжить координировать усилия" в целях сохранения и укрепления этого Договора.

Москва и Пекин выражают "серьезную озабоченность последствиями для стратстабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в связи с созданием трехстороннего партнерства по безопасности (AUKUS) между США, Великобританией и Австралией и их планами по строительству атомных подлодок".

"Стороны решительно призывают членов этого партнерства строго выполнять свои обязательства по нераспространению ОМУ и средств его доставки, поддерживать региональный мир, стабильность и развитие в регионе", - говорится в документе.