Главы военных ведомств России и Турции провели телефонный разговор

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - По инициативе турецкой стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации "Черноморской инициативы", вопросы сирийского и нагорно-карабахского урегулирования, а также другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее в среду о разговоре сообщило турецкое военное ведомство. По его данным, министры обсудили черноморскую зерновую инициативу, ситуацию в Сирии и глобальный продовольственный кризис.