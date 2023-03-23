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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Рост продаж российской медицинской продукции превысил рост продаж импортной

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Рост продаж российской медицинской продукции впервые за долгое время превысил динамику продаж импортной продукции, сообщил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, что рост фармацевтической промышленности составляет 10,6%.

По его словам, существенно ускорена процедура регистрации медицинских препаратов.

"Мы зарегистрировали 940 новых отечественных препаратов и более чем 3 тысяч новых медицинских изделий. То есть это серьезнейшее достижение. Полностью локализовали 25 жизненно важных лекарственных препаратов", - отметил премьер.

Михаил Мишустин Госдума
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