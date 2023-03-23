Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада ВСУ в Запорожской области

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов 65-й механизированной бригады ВСУ в поселке Зализничное Запорожской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

"Кроме того, в районе населенного пункта Ласточкино (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ", - добавил официальный представитель Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что всего за сутки российскими войсками нанесено поражение 76 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

Российские войска в минувшие сутки вели активные действия на донецком направлении, наносили удары по вооруженным силам Украины еще в нескольких районах проведения специальной военной операции.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и гаубица Д-20", - сказал Конашенков.

По его словам, "на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики".

"Общие потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, один пикап, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сообщил Конашенков.

На купянском направлении, сказал он, "ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики (ЛНР), Двуречная и Берестовое Харьковской области".

"Потери противника на данном направлении составили до 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", а также артиллерийская система М777 производства США", - сообщил официальный представитель Минобороны России.

Он сказал, что на красно-лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Центр" поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва (ЛНР), Ямполовка и Терны Донецкой народной республики.

"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщил Конашенков.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 15 украинских военнослужащих, пять автомобилей", - сообщил он.

Российские военные сбили самолет Су-24 ВВС Украины в Харьковской области в районе населенного пункта Богуславка, сказал Конашенков.

По его данным, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Конашенков заявил, что за сутки также уничтожено 16 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 404 самолета, 224 вертолета, 3544 беспилотных летательных аппарата, 414 зенитных ракетных комплексов, 8384 танка и других боевых бронированных машин, 1071 боевая машина реактивных систем залпового огня, 4415 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9073 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщил представитель военного ведомства.