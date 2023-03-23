На Ярославском моторном заводе возник пожар

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Производственный цех загорелся на Ярославском моторном заводе в Ярославле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в четверг.

"К месту пожара направлены необходимые силы и средства", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила в 13:25. Известно, что горит цех. Других подробностей нет.

Пресс-служба МЧС РФ сообщает о локализации огня на территории Ярославского моторного завода.

"На проспекте Октября, дом 75, наблюдается черный густой дым в трехэтажном административном здании. Произошло горение трансформаторного масла на площади 30 кв. м. Пожар локализован", - говорится в пресс-релизе.

Из здания пожарно-спасательными подразделениями были спасены семь человек, еще 218 сотрудников эвакуировались самостоятельно.

К ликвидации пожара привлечено 15 единиц техники и 52 человек.

В свою очередь пресс-служба ЯМЗ сообщила, что производство продолжает работать в штатном режиме.

"Производственное оборудование литейного цеха не пострадало. Все основные производства предприятия работают в штатном режиме, на производственной деятельности ЯМЗ данный инцидент не отразился. Причины возгорания выясняются", - говорится в комментарии пресс-службы завода, поступившем в "Интерфакс".

Согласно сайту завода, "ЯМЗ" – одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также стационарных агрегатов на их базе. Ярославскими двигателями оснащаются более 300 моделей транспортных средств и изделий специального назначения, производимых предприятиями России и Белоруссии.