Пожар на Ярославском моторном заводе ликвидирован

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пожар на Ярославском моторном заводе полностью потушен, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"В 16:56 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила в 13:25. Известно, что огонь охватил производственный цех, загорелось трансформаторное масло на площади 30 кв. м.

Из здания силами МЧС были спасены семь человек, еще 218 сотрудников эвакуировались самостоятельно.

К ликвидации пожара было привлечено 15 единиц техники и 52 человека.

В свою очередь пресс-служба ЯМЗ сообщила, что производство продолжает работать в штатном режиме.

"Производственное оборудование литейного цеха не пострадало. Все основные производства предприятия работают в штатном режиме, на производственной деятельности ЯМЗ данный инцидент не отразился. Причины возгорания выясняются", - говорится в комментарии пресс-службы завода, поступившем в "Интерфакс".

Согласно сайту завода, "ЯМЗ" - одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения, сцеплений, коробок передач, запасных частей к ним, а также стационарных агрегатов на их базе. Ярославскими двигателями оснащаются более 300 моделей транспортных средств и изделий специального назначения, производимых предприятиями России и Белоруссии.