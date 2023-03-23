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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Путин учредил медаль "За храбрость"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин учредил медаль "За храбрость". Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, медаль будет первой и второй степени. Награда будет вручаться гражданам РФ за храбрость и мужество, "проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов РФ, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности".

Медалью также могут быть награждены иностранные граждане и лица без гражданства, отмечается в сообщении.

Первые медали с надписью: "За храбрость" были учреждены 15 июля 1788 года для награждения участников Российско-шведской 1788-1790 гг. и Русско-турецкой 1787-1791 гг. войн.

С 1807 года медалями "За храбрость" стали награждать офицеров иррегулярных войск и воинов народов Средней Азии и Кавказа, отличившихся в Русско-иранской 1804-1813 гг. и Русско-турецкой 1806-1812 гг. войн и в военных действиях на Кавказе.

В период царствования Николая I и Александра II правила награждения медалью "За храбрость" несколько раз менялись.

В апреле 1895 г. были учреждены медали "За храбрость" с новым дизайном реверса, которыми также награждались гражданские лица за подвиги во время экспедиций и войн.

На медаль могли претендовать не только за отличие на поле боя, но и за помощь в охране правопорядка и прочие заслуги. Например, предусматривалась возможность награждения медалью медсестер, санитаров, других гражданских лиц за храбрость и мужество, проявленные в боевой обстановке.

Кавалеры медали, произведенные в офицеры, продолжали носить ее левее всех орденов и Георгиевского креста, но правее всех других медалей, как имеющую особое значение.

Владимир Путин
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