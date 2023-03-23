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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:35

Власти проработают выделение 15 млрд руб. в 2023-24 гг. на перевод котельных на биотопливо

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ должно к 1 июня представить предложения по финансированию перевода котельных в регионах Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов на биотопливо, в том числе пеллеты, в рамках мер поддержки отечественной лесной промышленности.

Поручение выделить на эти цели не менее 15 млрд рублей в 2023-2024 гг. было дано президентом РФ Владимиром Путиным на совещании по развитию лесопромышленного комплекса (ЛПК) в феврале этого года. Текст поручений по итогам совещания опубликован в четверг пресс-службой Кремля.

Средства пойдут на предоставление "дополнительных инфраструктурных бюджетных или специальных казначейских кредитов в объеме не менее 15 млрд рублей на модернизацию действующих котельных, работающих на угле и мазуте, при их переводе на биотопливо (в том числе пеллеты) и строительство новых котельных, работающих на биотопливе, с учетом приоритетности модернизации и строительства этих котельных", говорится в поручении.

К тому же сроку, до 1 июня этого года, субъекты РФ должны "рассмотреть вопросы установления долгосрочных тарифов на тепловую энергию и фиксированных цен на биотопливо, поставляемое для обеспечения нужд котельных".

Также предполагается поддержка в РФ производства котельного оборудования, работающего на биотопливе. "При этом рассмотреть возможность предоставления из федерального бюджета производителям такого котельного оборудования субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией этого котельного оборудования со скидкой", - говорится в тексте поручений главы государства. Срок по данному поручению - также 1 июня.

Владимир Путин
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