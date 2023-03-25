Мишустин распорядился включить в ТОР "Забайкалье" предприятие по добыче золота

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", сообщил в субботу сайт правительства России.

"Принятое решение позволит организовать производство по вторичной переработке золотосодержащих руд и модернизировать завод по производству железобетонных изделий", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в Шилкинском районе Забайкалья на месторождении Погромное появится предприятие по добыче золота из руд, ранее уже использовавшихся в различных производствах. Реализация проекта позволит привлечь 967,6 млн рублей частных инвестиций и создать около 150 новых рабочих мест.

Еще один инвестиционный проект планируется реализовать в Чите: в модернизацию завода по производству железобетонных изделий инвестор готов вложить около 80 млн рублей, говорится в сообщении.

ТОР - специальный инструмент, призванный стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе, сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны.

В Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития, количество резидентов - 651, объем инвестиций по соглашениям - более 4,8 трлн рублей. В них уже вложено свыше 2,1 трлн рублей частных инвестиций и создано 57,5 тыс. рабочих мест.