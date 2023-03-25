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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:24

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды в Грузии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге полностью закрыто для всех видов транспорта из-за ухудшения погодных условий, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" в направлении на выезд из Российской Федерации с 21.30 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию и Грузию.

Россия Грузия Военно-Грузинская дорога
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