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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Нашествие мышей угрожает посевам на Ставрополье

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Власти Ставрополья до конца недели выделят местным аграриям препараты для борьбы с грызунами, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

"Начало текущего года сопровождалось аномальным ростом (численности - ИФ) мышевидных грызунов, с которыми борются до сих пор. На сегодняшний день частично начали выдавать "химию" для борьбы с грызунами, до конца этой недели предоставим необходимые товары всем сельхозпроизводителям по всей территории края", - отметил Измалков.

По его словам, обработке подверглись свыше 2 млн га земли, сейчас требуется дополнительно обработать около 1 млн га.

Ранее сообщалось, что именно из-за нашествия грызунов аграрии стали в большом количестве использовать яд, из-за которого начали массово гибнуть другие животные и птицы. Первые данные об этом появились в декабре 2022 года, когда Минприроды Ставрополья подтвердило факт гибели животных из-за химических препаратов в 14 округах.

В январе, феврале и марте 2023 года ситуация повторилась в еще нескольких округах, причиной гибели также послужил яд от грызунов. Из-за этого в регионе был введен запрет на весеннюю любительскую и спортивную охоту для сохранения редких и находящихся под угрозой видов птиц.

Ставрополье Ставропольский край
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