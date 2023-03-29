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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Сторонник исламских террористов приговорен к 12 годам лишения свободы за агитацию в соцсетях

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы сторонника запрещенной в России международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", занимавшегося пропагандой терроризма в сети, сообщило управление ФСБ по Москве и Московской области.

Из этих 12 лет гражданин Самижонов первые 3 года будет отбывать в тюрьме и еще 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Самижонов осуждён по статьям 205.2 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", 205.1 "Содействие террористической деятельности" и 205.5 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

Следствие установило, что Самижонов публиковал в инстаграме (информационный ресурс запрещённой в РФ организации Meta) агитационно-пропагандистские материалы, содержащие призывы к осуществлению терроризма в составе МТО "Катиба Таухид валь-Джихад".

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