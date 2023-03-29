Вопрос о праве российских компаний выпускать многоголосые акции продолжает согласовываться

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Правительство рассчитывает в ближайшее время урегулировать разногласия ведомств по законопроектам, разрешающим российским компаниям выпускать акции с разным количеством голосов, сообщил на совещании у президента первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Предлагается ввести специальный тип ценных бумаг, так называемые многоголосые акции. Данные бумаги представляют собой акции, владельцу которых предоставляется право нескольких голосов на собрании акционеров", - сказал он.

По его словам, этот вопрос пока находится в проработке с Банком России.

"Есть развилки, здесь не все пункты решены, но мы рассчитываем снять все разногласия в ближайшее время", - подчеркнул он, но спорные моменты называть не стал.

О подготовке соответствующих законопроектов стало известно осенью 2022 года, когда Минэкономразвития представило их для общественного обсуждения. Министерство, опиравшееся на зарубежный опыт, предложило разрешить выпускать многоголосые привилегированные акции всем российским непубличным акционерным обществам (НАО) при условии закрепления этой опции в уставах, а также сохранять такие бумаги при преобразовании в публичные, если они работает в высокотехнологичном (инновационном) секторе экономики.

Для этого акционеры должны принять решение о внесении акций компании в специальный перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики (правила отнесения акций, облигаций и инвестиционных паев к таким бумагам устанавливаются постановлением правительства), а затем в течение полугода реализовать этот план. Если в течение шестимесячного срока это не будет сделано, то компания должна конвертировать многоголосые "префы" в акции с одним голосом.

Остальным НАО предлагалось запретить сохранение многоголосых привилегированных акций при преобразовании в публичные компании. В случае подобной реорганизации такие "префы" должны быть конвертированы в акции с одним голосом.

Замечания к этой инициативе были у Минфина, рассказывал в октябре источник "Интерфакса". Министерство тогда обратило внимание на отсутствие в сопроводительных материалах анализа последствий от внедрения в России зарубежного опыта, "неадаптированного для потребностей российской экономики".

Сейчас российское законодательство не позволяет компаниям выпускать акции, которые предоставляют более одного голоса. Однако летом 2022 года для резидентов специальных административных районов (САР) было сделано исключение. Если они действуют в форме НАО, то им временно - до 1 января 2039 года - разрешили выпускать новые многоголосые акции по российскому праву, но исключительно в соответствии с единогласным решением акционеров. До этого такое право было исключительно у тех резидентов САР, которые при редомициляции сохраняли "старые" многоголосые акции и продолжали использовать иностранное право.