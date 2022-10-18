Минфин не поддержал проекты о праве акционерных обществ выпускать "суперпрефы"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ не поддержал законопроекты Минэкономразвития, разрешающие непубличным акционерным обществам (НАО) в РФ выпускать "суперпрефы" – привилегированные акции с разным объемом прав и голосов и сохранять их при превращении в публичную высокотехнологичную компанию, рассказал источник "Интерфакса".

Эти законопроекты Минэкономразвития представило для общественного обсуждения в начале сентября 2022 года. Оно предложило разрешить выпускать многоголосые привилегированные акции всем российским НАО при условии закрепления этой опции в уставах, а также сохранять их при преобразовании в публичное общество, если оно работает в высокотехнологичном (инновационном) секторе экономики. Для этого акционеры должны принять решение о внесении акций компании в специальный перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики (правила отнесения акций, облигаций и инвестиционных паев к таким бумагам устанавливаются постановлением правительства), а затем в течение полугода реализовать этот план.

Если в течение шестимесячного срока это не будет сделано, то компания должна будет конвертировать многоголосые "префы" в акции с одним голосом. Такое же правило законопроекты устанавливали для всех остальных НАО, которые решили преобразоваться в публичные общества.

Но Минфин не согласовал проекты в представленной редакции, рассказал источник. По его словам, министерство обратило внимание на отсутствие в сопроводительных материалах к законопроектам обоснований для предлагаемых изменений. Эти обоснования ограничиваются указанием на создание в РФ правовой основы для многообразия гибких форм участия в уставном капитале АО и на наличие аналогичных форм в зарубежном регулировании.

Однако при этом в сопроводительных материалах не приводится анализ последствий от внедрения в РФ зарубежного опыта, "неадаптированного для потребностей российской экономики", пересказал источник позицию Минфина. Поэтому, по мнению министерства, нужны дополнительные обоснования предлагаемых норм, поскольку они меняют систему корпоративных отношений в АО, допуская отступление от принципа пропорциональности при осуществлении корпоративных прав.