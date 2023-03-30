Научный центр "Газпрома" ВНИИГАЗ перерегистрируется в Петербург

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Головной научный центр "Газпрома" ООО "Газпром ВНИИГАЗ" сообщил, что перерегистрируется из подмосковной Развилки в Петербург.

Всесоюзный научно-исследовательский институт природных газов (ВНИИГАЗ) ведет свою историю с 1948 года, когда он был создан на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории треста "Союзгазразведка" и лаборатории № 5 Всесоюзного научно-исследовательского института искусственного жидкого топлива и газа (ВНИГИ).

В феврале 2023 года улицу в Развилке, на которой находится ВНИИГАЗ, переименовали из "Проектируемого проезда" в "улицу Газовиков". Институт находится на этом месте уже почти 67 лет. В 1956 году научно-экспериментальный центр перенесли от станции метро "Царицыно" (где он находился до этого с 1948 года) в Развилку, и уже вокруг базы строился поселок, где жили сотрудники организации.

На данный момент в составе института работает три крупных филиала (в Ухте, Тюмени и Ставрополе) и 17 территориально обособленных подразделений.

В 2022 году институт увеличил выручку почти в два раза (на 94%) - до 13,072 млрд рублей, удвоилась (выросла на 116,4%) чистая прибыль, перешагнув миллиардный порог - 1,042 млрд рублей.