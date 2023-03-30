Лавров на следующей неделе посетит Турцию

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров 6-7 апреля посетит Турцию, обсудит там ситуацию в Сирии, на Украине, сообщила в четверг официальный представитель министерства Мария Захарова.

"6-7 апреля Лавров посетит Турцию. В ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего, состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, которые представляют взаимный интерес, включая торговлю, энергетику, туризм", - сказала она в ходе брифинга.

"Состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. В том числе по текущей ситуации на Украине, в сирийском и нагорнокарабахском урегулировании", - добавила Захарова.