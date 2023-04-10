Причиной переноса встречи глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии названо условие Дамаска

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Встреча глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии перенесена из-за позиции Дамаска, который потребовал вывода турецких сил с сирийской территории как условия для его участия в переговорах с Анкарой, сообщают арабские СМИ со ссылкой на информированный источник.

Кроме того, по данным собеседника журналистов, до проведения такой встречи Сирия выдвигает в качестве условий прекращение поддержки Анкарой ведущих борьбу против Дамаска вооруженных формирований и вмешательства во внутренние дела САР.

Турция пока никак не отреагировала на требования Сирии.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил Anadolu, что министры четырех стран, как планируется, теперь встретятся в начале мая в Москве.

9 апреля российский посол в Сирии Александр Ефимов сказал газете "Аль-Ватан", что четырехсторонняя встреча перенесена на начало мая.

"Чтобы достигнуть положительных результатов по этому вопросу, контакты и консультации между сторонами продолжаются", - сказал он.

10 апреля замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что подготовка к встрече глав МИД России, Ирана, Турции и Сирии продолжается, и чем раньше она состоится, тем лучше.

Он напомнил, что в середине мая в Турции запланированы выборы президента. В ответ на просьбу уточнить, значит ли это, что встреча может состояться уже после выборов, Богданов сказал: "Чем раньше, тем лучше. Мы свои предложения внесли, но пока рано говорить, потому что пока не получили окончательного ответа от наших коллег".