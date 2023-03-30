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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Правительство разрешило распределять перерасчеты за общедомовые нужды на год

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство приняло постановление, позволяющее равномерно в течение года распределить начисления по перерасчету платы за общедомовые нужды (ОДН), сообщили в пресс-службе Минстроя. Это решение поможет не допустить единовременного и значительного скачка расходов граждан на ЖКУ.

"Одной из главных задач жилищно-коммунального хозяйства является предоставление бесперебойных и качественных услуг потребителям. Здесь крайне важно соблюдать порядок объективного и справедливого подхода к расчету платы. Новый порядок позволит равномерно распределить перерасчет платы за потребленные ресурсы для содержания общедомового имущества на год и обеспечит отсутствие резких колебаний размера платы", - прокомментировал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Сейчас собственники помещений МКД при наличии общедомового прибора учета (ОДПУ) вправе принять решение о выборе одного из двух способов определения платы за ОДН: по показаниям ОДПУ или на основе расчета среднемесячного объема потребления коммунальных ресурсов по общедомовым нуждам.

При выборе второго способа или когда такое решение не принято, в течение I квартала каждого года производится перерасчет трат коммунальных ресурсов на ОДН за предыдущий год. Это может повлиять на размер платежей в зависимости от уровня реального потребления ЖКУ.

Принятое постановление №480 от 27 марта 2023 года позволяет начислять размер перерасчета платы за ОДН равными долями в составе платы за коммунальные ресурсы в течение года, следующего за расчетным годом. Указанное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Также Минстрой на постоянной основе координирует деятельность органов государственного жилнадзора и органов муниципального жилищного контроля в вопросах соблюдения требований, установленных жилищным законодательством, в особенности требований к предоставлению коммунальных услуг и к начислению платежей потребителям.

Ирек Файзуллин ЖКХ Минстрой
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