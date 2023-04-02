В Красноярском крае на территории пилорамы произошел пожар

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание отходов на пилораме в Емельяновском районе Красноярского края, сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по краю в воскресенье.

По состоянию на 17:00 (13:00 по Москве) площадь пожара составляет 5 000 кв. м, говорится в сообщении.

Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет.

Сообщение о возгорании неподалеку от населенного пункта Шуваево Емельяновского района поступило накануне в 18:55 по местному времени. При этом по состоянию на утро воскресенья площадь возгорания составляла 900 кв. м.

Всего на месте работают 33 человека и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 28 человек личного состава и десять единиц техники.