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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Правительство расширило период выплат для господдержки производства и реализации зерна

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Правительство подготовило постановление с уточнением правил возмещения части затрат при производстве и реализации зерновых культур, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, на эти цели в 2023 году в бюджете предусмотрено 10 млрд рублей. "Это даст возможность регионам выделить агробизнесу межбюджетные трансферты, которые позволят компенсировать расходы прошлого года", - сказал он, напомнив, что в прошлом году помощь производителям зерна была увеличена вдвое - до 20 млрд рублей.

"Рассчитываем, что принятое решение будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом и поможет дальше обеспечивать наших граждан качественными продуктами питания", - подчеркнул Мишустин.

Действовавший до сих пор порядок предполагал, что аграрии должны подавать заявки на выплаты до конца года, в котором они вырастили, собрали и реализовали зерно.

Михаил Мишустин Правительство
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