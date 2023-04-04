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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:59

В азиатской части России сохраняется зимняя погода

На европейской территории страны температура уже выше нормы для апреля

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - В азиатской части России сохраняется зимняя погода с температурой до минус 15 - минус 25 градусов сохраняется на азиатской территории России, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В азиатской части страны зима не то, что не сдается, там очень холодная погода, ниже нормы на 4-10 градусов. На юге Сибири - холодная погода до минус 15 градусов, на севере - до минус 25 градусов", - сказал он.

При этом на европейской территории России, по его словам, "в центральном Черноземье, в Поволжье, особенно на нижней Волге, на севере Краснодарского края, в Ставрополье, температура выше нормы на 5-6 градусов".

Сложная погодная ситуация прогнозируется в Крыму, где в четверг будет сильный дождь и ветер до 20 м/с, а на Черноморском побережье Краснодарского края - Анапа, Геленджик - в пятницу, по прогнозам, сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/с.

"Это, конечно, сложные условия, но они совершенно весенние", - добавил эксперт.

Кроме того, в Приморском крае и на Сахалине 6 и 7 апреля прогнозируются сильные осадки, а на Камчатке - сильный мокрый снег и ветер до 20 м/с.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Сибирь Ставрополье
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