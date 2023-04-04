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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

В МИД РФ заявили, что отношения России и США разрушены

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Отношения России и США разрушены, их можно охарактеризовать словом "крах", заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы видели, как радикально изменился американский курс с момента подписания Договора (о СНВ), с момента его ратификации. Где мы были в наших отношениях с американцами с 2010-м году и к чему администрации в начале Обамы, затем Трампа, потом Байдена привели наши отношения. Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом - крах. Отношения разрушены, ответственность за это на США", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Отвечая на вопрос о том, "мертв" ли Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, замминистра отметил: "он номинально не уничтожен, не ликвидирован, он номинально, на бумаге существует, но нами он приостановлен, и тем самым мы получили для себя дополнительные возможности обеспечивать безопасность в условиях, когда американцы любой канал, любое окошко в наш военный мир использовали или пытались использовать для того, чтобы подсобрать дополнительную информацию, поднакопить, посмотреть".

"Теперь этого не будет. Что станет с СНВ дальше? Он может быть восстановлен, но для этого нужно, чтобы американцы сдвинулись, в прямом смысле слова, с нынешней разрушительной позиции, и начали проявлять здравый смысл, начали проявлять хотя бы ростки понимания того, что этот курс губителен, что с Россией так разговаривать нельзя, так себя вести недопустимо. Данный курс должен быть пересмотрен", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

МИД РФ США Сергей Рябков
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