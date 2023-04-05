Законопроект о гражданстве РФ планируют рассмотреть во втором чтении 11 апреля

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Госдума 11 апреля рассмотрит во втором чтении президентский законопроект о расширении полномочий президента РФ определять категории лиц, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства, сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Предлагаем рассмотреть законопроект на заседании Думы 11 апреля", - сказал Калашников в среду на заседании комитета.

Более 60 поправок поступили к законопроекту "О гражданстве РФ", они обсуждались на совещании с представителями администрации президента, в экспертном сообществе, сказал ранее Калашников.