Сенаторы одобрили закон об упрощенной процедуре прекращения гражданства Украины

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за закон о создании механизма, при котором имеющий украинский паспорт гражданин России сможет подать заявление на аннулирование украинского гражданства и это гражданство будет прекращено с момента подачи заявки.

Закон предусматривает, что со дня подачи указанного заявления такие граждане обязываются воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования паспорта гражданина Украины и иных документов, удостоверяющих гражданство Украины или содержащих указание на него, за исключением случаев, когда указанные действия совершаются в целях прекращения гражданства Украины, а также в иных, которые может разрешить президент России.

За нарушение этого обязательства в МВД будут составлять заключение и передавать его нарушителю и в ФСБ. С момента составления этого документа, заявление гражданина о прекращении гражданства Украины будет считаться недействительным, а сам он будет снова считаться обладателем украинского гражданства.

Подать повторное заявление о прекращении гражданства Украины такой нарушитель сможет через десять лет после составления заключения о нарушении.

Закон также исключает необходимость повторной подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданами, ранее подавшими такое заявление в соответствии с федеральными конституционными законами от 21 марта 2014 года о принятии в состав России Крыма и Севастополя, а также законами о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как сказал первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, по прогнозам МВД России на сегодняшний день, закон может коснуться 2,17 млн человек.

Авторы законопроекта - четыре депутата Госдумы - считают, что принятие закона расширит права таких граждан и позволит им, в частности, поступить на госслужбу в России, если они не имеют возможности пройти процедуру отказа от гражданства на Украине. Законопроект № 261335-8 был внесен в парламент в декабре.