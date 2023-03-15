Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:45

Сенаторы одобрили закон об упрощенной процедуре прекращения гражданства Украины

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за закон о создании механизма, при котором имеющий украинский паспорт гражданин России сможет подать заявление на аннулирование украинского гражданства и это гражданство будет прекращено с момента подачи заявки.

Закон предусматривает, что со дня подачи указанного заявления такие граждане обязываются воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования паспорта гражданина Украины и иных документов, удостоверяющих гражданство Украины или содержащих указание на него, за исключением случаев, когда указанные действия совершаются в целях прекращения гражданства Украины, а также в иных, которые может разрешить президент России.

За нарушение этого обязательства в МВД будут составлять заключение и передавать его нарушителю и в ФСБ. С момента составления этого документа, заявление гражданина о прекращении гражданства Украины будет считаться недействительным, а сам он будет снова считаться обладателем украинского гражданства.

Подать повторное заявление о прекращении гражданства Украины такой нарушитель сможет через десять лет после составления заключения о нарушении.

Закон также исключает необходимость повторной подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданами, ранее подавшими такое заявление в соответствии с федеральными конституционными законами от 21 марта 2014 года о принятии в состав России Крыма и Севастополя, а также законами о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как сказал первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, по прогнозам МВД России на сегодняшний день, закон может коснуться 2,17 млн человек.

Авторы законопроекта - четыре депутата Госдумы - считают, что принятие закона расширит права таких граждан и позволит им, в частности, поступить на госслужбу в России, если они не имеют возможности пройти процедуру отказа от гражданства на Украине. Законопроект № 261335-8 был внесен в парламент в декабре.

Украина МВД Госдума Владимир Полетаев ФСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин и МИД предложили приостановить действие налоговых соглашений с недружественными странами

Минфин и МИД предложили приостановить действие налоговых соглашений с недружественными странами

Совфед одобрил законы о наказании за дискредитацию формирований, содействующих ВС РФ

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей

Минпромторг включил в перечень для параллельного импорта еще 11 марок автомобилей

Единый день введут для ежемесячной выплаты средств из маткапитала

Единый день введут для ежемесячной выплаты средств из маткапитала

Правительство предложило россиянам пройти бесплатное обучение для работы в ОПК

ФАС получила заявку на приобретение российских активов производителя Lipton

ФАС получила заявку на приобретение российских активов производителя Lipton

Экспортную пошлину на пшеницу из России снизили впервые с 25 января

Экспортную пошлину на пшеницу из России снизили впервые с 25 января

Российское Минобороны назвало причину падения в Черное море беспилотника США

Москалькову предложили исключить из европейской сети правозащитной организации GANHRI

Что произошло за день: вторник, 14 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });