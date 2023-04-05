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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

РЖД хотят нарастить перевозки пассажиров на юг этим летом на 5%, до более 11 млн человек

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Более 11 млн пассажиров планируется перевезти поездами на юг России в летнем сезоне 2023 года, сообщила пресс-служба ОАО "РЖД".

Прогнозный показатель превышает прошлогодний на 5,1%.

На поезда в сообщении с южными курортами холдинг предложит около 13,5 млн мест.

Для обеспечения спроса планируется назначить более 1,5 тыс. дополнительных поездов, большинство из которых соединят крупные российские города с Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском и др. Дополнительные назначения предусмотрены и на других популярных направлениях, например, Москва - Казань, Москва - Саратов, Санкт-Петербург - Киров.

В летнем сезоне РЖД планируют перевезти в общей сложности 50 млн пассажиров (+2%).

Для контроля при организации летних перевозок в холдинге будет создан штаб. Специалисты в онлайн-режиме будут обрабатывать обращения пассажиров, поступающие по различным каналам связи.

РЖД
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