Президентские гранты на 3,8 млрд рублей получат 1382 проекта в сфере культуры

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Прошел первый в 2022 году конкурс президентского фонда культурных инициатив, победителями признаны 1382 проекта в области культуры, искусства и креативных индустрий, сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

По его словам, распределены 3,785 млрд рублей. Проекты-победители получили рекомендацию независимой экспертизы.

В 2022 году фонд всего представит в виде грантов 8 млрд рублей, в 2023 и 2024 году - по 10 млрд рублей.

Самый большой грант - 82,7 млн рублей - на конкурсе получил проект I сочинского фестиваля классической музыки, проект подан от Петербурга для реализации в Сочи. По числу победителей лидируют Москва, Петербург и Удмуртия.

Заявки на гранты авторы проектов подавали с 1 ноября 2021 года по 20 января 2022 года. Участвовать в конкурсе могли негосударственные некоммерческие организации, представители коммерческих организаций и муниципальных учреждений, а также индивидуальные предприниматели.

В информационной системе президентского фонда культурных инициатив зарегистрировались свыше 22,3 тысячи новых авторов проектов, всего за два конкурса личные кабинеты на сайте фонда завели более 61 тысячи креативных команд из 85 регионов.

В 2021 году гранты фонда на общую сумму 3,3 млрд рублей получили почти 1,5 тысячи команд.