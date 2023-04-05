Лукашенко прибыл в Кремль на встречу с Путиным

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Они начали общение в представительском кабинете в Первом корпусе Кремля.

Лукашенко прилетел в Москву ранее 5 апреля.

Переговоры пройдут накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится 6 апреля.

В Кремле не исключили, что на этих переговорах будут обсуждаться мирные инициативы Минска по урегулированию ситуации на Украине.

"По всей видимости, если Александр Григорьевич сам посчитает необходимым дать разъяснения на этот счет, тогда, безусловно, они обменяются мнениями", - сказал на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он уточнил, что беседа президентом начнется в среду вечером и продолжится за неформальным обедом. Стороны обсудят предстоящее заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

"Помимо этого, конечно, это общая озабоченность по вопросам безопасности в связи с весьма и весьма враждебным нас окружением. Все это будет на повестке дня", - добавил Песков.

Кроме того, Путин и Лукашенко могут затронуть и вопросы размещения в Белоруссии российского ядерного оружия, в том числе строительство в этой стране хранилища для тактического ядерного вооружения.

Как ожидается, лидеры также обсудят импортозамещение, углубление кооперации и развитие высокотехнологичных отраслей.

Между тем, как ранее заявлял Лукашенко, на встрече в среду будут затронуты "некоторые вопросы, которые не подлежат обсуждению на Высшем государственном совете". По его словам, подобный формат переговоров предложил Путин по примеру его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в марте.