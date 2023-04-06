Минсельхоз в 2022 году отобрал для господдержки 153 инвестпроекта в 43 регионах

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз в 2022 году отобрал в 43 регионах 153 инвестпроекта, по которым предусмотрено возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК, сообщается в итоговом докладе о работе министерства за 2022 год. Доклад опубликован на сайте ведомства.

Объем причитающихся средств на эти цели составил 7 755,5 млн рублей.

В частности, в молочном направлении было отобрано 87 инвестпроектов на 77,6 тысячи скотомест. В сфере хранения продукции поддержано 58 проектов общей мощностью 254,5 тысячи тонн единовременного хранения продукции. Кроме того, в рамках создания селекционно-семеноводческих центров отобраны 3 проекта на 35 тысяч тонн семян в год, один проект - в сфере овцеводства мясного направления на 15 тысяч скотомест, 4 проекта по созданию репродукторов второго порядка для производства инкубационных яиц финального гибрида птицы мясного направления, их мощность рассчитана более чем на 443 тысячи птицемест.

Кроме того, в прошлом году в рамках возмещения части затрат на уплату процентов по льготным инвесткредитам было поддержано 1 317 инвестиционных займов на общую сумму кредитных средств в 396 608,5 млн рублей. Из федерального бюджета на субсидирование в прошлом году было выплачено 14 695 млн рублей.

Минсельхоз назвал механизм льготного кредитования наиболее востребованной и эффективной мерой государственной поддержки АПК. По итогам 2022 года уполномоченные банки заключили с заемщиками 28,4 тысячи кредитных договоров на общую сумму свыше 1 277 млрд рублей, в том числе 21,9 тысячи кредитных договоров по льготным краткосрочным кредитам более чем на 913 млрд рублей, а также более 6,5 тысячи кредитных договоров по льготным инвестиционным кредитам на сумму 364 млрд рублей.

Наиболее активно в льготном кредитовании участвовали Сбербанк (объем кредитных средств по заключенным договорам составил 461 млрд рублей), Россельхозбанк - (402 млрд рублей), ВТБ (151 млрд рублей), Альфа-банк (102 млрд рублей), Газпромбанк (51 млрд рублей).

"Госпрограммой АПК было запланировано достижение объема льготных краткосрочных и инвестиционных кредитов, выданных на развитие АПК, не менее 9,4 рубля из расчета на 1 рубль предоставленного размера субсидий. Фактический показатель по краткосрочным льготным кредитам составил 25,3 рубля, по льготным инвестиционным кредитам - 15,6 рубля", - говорится в докладе.