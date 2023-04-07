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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Россельхознадзор обнаружил свинину в халяльной продукции из Киргизии

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор отмечает нарушения в системе госконтроля Киргизии при экспорте продукции в РФ. Очередным подтверждением недостаточной эффективности контроля стало выявление свинины и сои во ввезенной в РФ халяльной колбасе, говорится в сообщении Россельхознадзора.

При этом производитель - компания из Чуйской области - позиционирует себя как предприятие, выпускающее мясные изделия со строгим соблюдением технологических рецептур по стандарту "Халяль".

Кроме того, в этом году Россельхознадзор выявил схему незаконного транзита через Россию в адрес получателя из Бишкека свиного шпика под видом парагвайской продукции. Таким образом, по территории стран ЕАЭС перевозился товар неизвестного происхождения и уровня безопасности, отмечается в сообщении.

"Все перечисленные факты свидетельствует о недостаточном подходе ветеринарной службы Киргизии к включению своих предприятий в реестр поставщиков ЕАЭС, проведению государственного контроля за отправками продукции в Россию и товарами, следующими в республику из третьих стран транзитом через таможенное пространство Евразийского экономического союза", - констатирует Россельхознадзор.

Россельхознадзор Киргизия
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