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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:30

Кабмин направит еще 1 млрд руб. на закупку ветеринарных лекарственных препаратов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1 млрд рублей на закупку ветеринарных лекарственных препаратов для лечения и профилактики опасных заболеваний у животных.

"Дополнительное финансирование позволит специалистам ветеринарных служб провести вакцинацию поголовья в животноводческих хозяйствах, а также своевременно предотвратить вспышки опасных заболеваний животных", - сообщается на сайте правительства в субботу.

Уточняется, что источником финансирования станут бюджетные средства, зарезервированные для реализации инициатив правительства по поддержке сельского хозяйства и рыболовства.

Как говорится в сообщении, "с учетом дополнительно выделенных средств общий объем финансирования противоэпизоотических мероприятий в 2023 году составит более 3,7 млрд рублей".

Работа ведется в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 7 апреля.

Правительство РФ Михаил Мишустин
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