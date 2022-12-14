Amazon не стал оспаривать назначенные в РФ штрафы в 4 млн рублей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Компания Amazon не стала оспаривать назначенные ей российским судом штрафы из-за отказа удалять запрещенную в стране информацию.

"Постановление о признании компании Amazon виновной в административном правонарушении не было обжаловано и вступило в законную силу еще 25 ноября", - сообщила "Интерфаксу" в среду пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук.

Она пояснила, что назначенные Amazon штрафы должны быть оплачены до 25 января 2023 года. Если этого не произойдет, материалы будут переданы судебным приставам для принудительного взыскания.

Мировой суд Таганского района Москвы 18 октября признал компанию Amazon виновной в совершении двух правонарушений, связанных с отказом удалять запрещенную в РФ информацию, и назначил ей наказания в виде штрафов на общую сумму в 4 млн рублей.

Это первые штрафы, полученные Amazon за нарушение российского законодательства.

Компания признана виновной по ст. 13.41 (неудаление запрещенного в РФ контента), а именно за отказ удалить информацию "о местах и способах распространения наркотических средств", а также о способах совершения самоубийства.

С начала прошлого года за отказ удалять запрещенный в России контент штрафам подвергаются крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 28,9 млрд рублей оборотных штрафов.

Кроме того, ранее неоднократно московский суд подвергал штрафам дочернюю структуру компании Amazon - видеосервис Twitch Interactive.