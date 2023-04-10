Минсельхоз РФ попросит ФАС проверить обоснованность роста цен на сельхозтехнику

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Региональные органы управления АПК и отраслевые союзы попросят ФАС проверить обоснованность роста цен на сельхозтехнику в 2022-2023 годах, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба Минсельхоза РФ.

Так, на заседании общественного совета при министерстве, прошедшем 30 марта, участники отметили, что темпы приобретения техники в этом периоде ниже, чем в 2021-2022 гг. Изменения связаны с уходом иностранных производителей с рынка РФ, нарушением логистики и ростом цен на российскую технику. Средняя стоимость некоторых сельхозмашин в 2022 году была в 1,5 раза выше уровня 2021 года. При этом стоимость некоторой техники продолжает расти, объясняют в Минсельхозе.

Помимо обращения в ФАС, Минсельхоз планирует подготовить предложения в правительство об изменении мер поддержки в этой сфере.

"Указанная тенденция в перспективе может привести к снижению темпов обновления технического парка и энергообеспеченности отрасли, а также падению общей производительности в сельском хозяйстве", - говорится в сообщении министерства.