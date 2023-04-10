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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Песков не стал комментировать сообщения о якобы чуть не сбитом Россией британском самолете

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал в Минобороны вопрос о якобы чуть не сбитом Россией в прошлом году британском самолете.

"Я не обладаю такой информацией. Эта тематика скорее ближе к министерству обороны. Рекомендую обращаться туда", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что осенью 2022 года российский Су-27 якобы почти сбил британский самолет.

Дмитрий Песков Великобритания Минобороны РФ
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