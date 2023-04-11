Бастрыкин предложил установить весомый налог за использование трудовых мигрантов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагает установит весомый налог за использование иностранной рабочей силы, чтобы тем самым мотивировать работодателей нанимать россиян.

"На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы", - сказал глава СКР в интервью "Интерфаксу".

Вместе с тем, Бастрыкин отметил, что "в целях снижения социальной напряженности целесообразно сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России", обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий.

По его мнению, необходимо принять меры к внедрению вахтового метода использования рабочей силы из числа россиян, разработав механизм их перемещения из регионов с низким уровнем экономического развития в регионы, где необходимо привлечение большого числа работников.

"Как уже мной ранее отмечалось, следует усилить контроль за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации (ДНК-тестирования) всех иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию, данные о которой, помимо прочих, отражать в едином удостоверяющем личность иностранца документе с электронным носителем информации", - резюмировал Бастрыкин.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте "Интерфакса" в 10:00 по московскому времени.