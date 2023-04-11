СКР возбудил дело о незаконном изъятии властями Украины активов российского банка на $1 млрд

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - По факту незаконного изъятия украинскими властями активов на $1 млрд одного из системообразующих российских банков возбуждено уголовное дело, сообщил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

Ранее надзорное ведомство провело соответствующую проверку.

"Материалы проверки Генпрокуратура РФ направила в Следственный комитет РФ, следователями которого принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (хищение в особо крупном размере) и частью 2 статьи 169 (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности) Уголовного кодекса РФ", - сказал Иванов.

По его словам, в результате нелегитимных действий украинских властей российскому банку и его клиентам причинен ущерб в размере свыше $1 млрд.

По данным информированного источника, речь идёт о российском "Сбербанке".

Представитель Генпрокуратуры между тем отметил, что, как было установлено в ходе проверки, высокопоставленные должностные лица Украины "на протяжении длительного времени, используя свои управленческие ресурсы и законотворческие возможности, ограничивали деятельность российского банка и его дочернего учреждения на территории страны".

По словам представителя Генпрокуратуры, "российская кредитная организация неоднократно пыталась реализовать соответствующие активы с тем, чтобы предоставить украинским клиентам возможность получать финансовые услуги", однако украинские власти "блокировали все такие попытки".

Он отметил, что в результате была произведена "экспроприация активов кредитной организации, фактически обеспечившая передачу всей собственности дочернего учреждения российского банка в руки украинского олигархата".

Расследование уголовного дела находится на контроле Генеральной прокуратуры РФ, добавил представитель ведомства.