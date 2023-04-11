Путин предложил правительству проработать вопросы рынка труда

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация на рынке труда будет одной из основных тем предстоящего Петербургского международного экономического форума, заявил на совещании с членами правительства президент Владимир Путин.

В связи с этим он предложил участникам совещания проработать актуальные вопросы в этой сфере.

"Важно будет нам вместе презентовать наши предложения по этому важнейшему направлению, чтобы все в стране, кто в этом заинтересован, услышали, а заинтересованы практически все граждане России, и наши партнеры за рубежом знали бы о наших ближайших планах", - объяснил он.

ПМЭФ-2023 пройдет 14-17 июня. Главная тема форума будет "суверенное развитие как основу справедливого мира", сообщил организующий мероприятие "Росконгресс".