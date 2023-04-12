Мишустин осмотрит цех окончательной сборки космических аппаратов НПО им. Лавочкина
Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетит в среду Научно-производственное объединение (НПО) имени С.А. Лавочкина, сообщает пресс-служба российского правительства.
"Председатель правительства осмотрит цех окончательной сборки космических аппаратов и побеседует с сотрудниками предприятия", - говорится в сообщении.
В мероприятии также примут участие глава Минпромторга Денис Мантуров, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметили в пресс-службе.