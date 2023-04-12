Несколько населенных пунктов попали под обстрел в Белгородской области

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны нескольких населенных пунктов.

"Сегодня сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ. К сожалению, есть один пострадавший мирный житель в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

По его информации, обнаружены повреждения в одном частном домовладении в селе Новостроевка-Вторая. Кроме того, сильно повреждены четыре домовладения в хуторе Старый Волоконовского района.