Сельхозпредприятие и несколько домов повреждены из-за обстрелов Белгородской области

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Два села в Белгородской области обстреляны со стороны Украины в воскресенье, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. Снарядами повреждено четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия", - написал он в своем телеграм-канале.

Обстрелу подверглось также село Вознесеновка Шебекинского городского округа.

"Жертв и пострадавших нет. В результате попадания снарядов есть повреждения в двух частных домовладениях и хозпостройках. Есть разрушения на территории сельскохозяйственного предприятия - повреждены крыша и стены складского помещения", - сообщил Гладков.

Он добавил, что продолжается подомовой обход на предмет выявления других повреждений.

Накануне Гладков также сообщал об обстреле со стороны Украины, в результате которого было повреждено крестьянско-фермерское хозяйство в Шебекинском городском округе.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.