Трехэтажный торговый комплекс загорелся в ингушской Сунже

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В центре города Сунжа (Ингушетия) загорелся третий этаж магазина, сообщили "Интерфаксу " в пресс-службе ГУМЧС по региону в четверг.

"В 21:10 в оперативно-дежурную смену ведомства поступило сообщение о возгорании на третьем этаже магазина в Сунже по ул. Осканова", - сказал представитель пресс-службы.

Как отметили в ведомстве, по предварительным данным, в результате пожара в торговом комплексе погибших и пострадавших нет.

На место инцидента работают 12 пожарных и спецтехника.