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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

В Сунже ликвидировали пожар в торговом комплексе

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные в ингушской Сунже потушили возгорание на третьем этаже торгового комплекса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики в четверг.

"Пожар на третьем этаже магазина в Сунже полностью ликвидирован, пострадавших нет. Спасатели, задействованные в ликвидации последствий происшествия, вернулись на базу в 22:45", - сказал представитель республиканского ведомства.

Как отметил собеседник агентства, по предварительным данным, причиной возгорания могло послужить замыкание электропроводки. Несмотря на ликвидацию пожара на площади 250 кв. м, принято решение оставить на месте происшествия одну дежурную бригаду.

Как сообщали ранее агентству в ГУМЧС РФ по республике, в 21:10 в оперативно-дежурную смену ведомства поступило сообщение о возгорании на третьем этаже магазина в Сунже по улице Осканова.

На месте инцидента работали 12 пожарных и несколько единиц спецтехники.

Сунжа Ингушетия
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