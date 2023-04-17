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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Один из главарей ИГ, готовивший теракты в Москве и Новосибирске, получил пожизненный срок

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Военный суд приговорил к пожизненному заключению гражданина Таджикистана, одного из главарей запрещенной в РФ террористической организации ИГ, готовившего теракты в столичном регионе и Новосибирске, сообщило в понедельник управление ФСБ по Москве и Московской области.

Согласно решению 2-го Западного окружного военного суда, мужчина признан виновным в совершении 21 преступления, предусмотренного статьями 205, 205.1, 205,4 и 205.5 УК России "Организация и участие в террористической деятельности", 222, 222.1 УК России "Незаконные приобретение, хранение или ношения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", 223.1 УК России "Незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств".

Он "приговорен к пожизненному лишению свободы и штрафу в размере 1,5 млн рублей", сообщили в УФСБ.

Приговор вступил в законную силу.

По данным спецслужбы, гражданин Таджикистана, один из главарей ИГ, "создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов на территории Московского региона и в Новосибирске с использованием самодельных взрывных устройств, которые планировал взорвать в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД".

Для совершения преступлений главарь вербовал граждан Таджикистана в ряды ячейки ИГ, а также "организовал незаконное изготовление, приобретение и хранение взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов", заявили в УФСБ.

В результате взаимодействия с иностранными партнерами ФСБ осужденный был установлен и задержан на территории Сирии, после чего доставлен в Россию.

"В ходе проведенных оперативных мероприятий входившие в состав ячейки террористы были задержаны и привлечены к уголовной ответственности. Таким образом, деятельность указанной террористической ячейки ликвидирована", - сообщили в УФСБ.

Новосибирск ФСБ Москва Таджикистан
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