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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

Мосгорсуд проверит законность ареста корреспондента WSJ Гершковича по делу о шпионаже

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд во вторник рассмотрит жалобу защиты на арест обвиняемого в шпионаже корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Заседание назначено на 12:15 и пройдет в закрытом от слушателей режиме, так как материалы уголовного дела Гершковича засекречены.

Лефортовский суд Москвы 30 марта заключил Гершковича под стражу до 29 мая по ходатайству следствия. Журналисту вменяется шпионаж.

О задержании Гершковича, гражданина США 1991 года рождения, в минувший четверг сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

Как пояснили в ФСБ, американца задержали в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным".

Американские власти назвали арест Гершковича незаконным, заверив, что будут добиваться его освобождения.

Эван Гершкович
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