США надеются на регулярный консульский доступ к журналисту Гершковичу

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби выразил надежду, что у американских дипломатов будет возможность регулярно посещать находящегося в СИЗО Лефортово журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

"Мы хотим иметь возможность на регулярной и постоянной основе видеть Эвана и разговаривать с ним. Это и есть цель. Было приятно увидеть его сегодня, и мы хотим добиться, чтобы и дальше мы могли проводить такие встречи с ним", - сказал Кирби журналистам, его слова приводит телеканал CNN.

Кирби отметил, что США "безусловно благодарны" РФ за предоставление консульского доступа к Гершковичу.

"Мы передали ему, как упорно мы собираемся продолжать работать над его делом и как упорно мы будем работать, чтобы добиться его освобождения", - добавил представитель СНБ США.

По его словам, журналист "судя по всему, в добром здравии, и, учитывая обстоятельства, в относительно хорошем расположении духа".

Ранее посол США в Москве Линн Трейси сообщила в социальной сети, что в понедельник посетила Гершковича в СИЗО "Лефортово".

"Он чувствует себя хорошо, держится стойко. Вновь призываем немедленно освободить Эвана", - написала посол Соединенных Штатов.

В конце марта в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили о задержании журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Как пояснили в ведомстве, он был задержан в Екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

30 марта Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гершковича под арест. По данным ФСБ, "действуя по заданию американской стороны, (Гершкович - ИФ) осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".

7 апреля сообщалось, что следствие предъявило Гершковичу обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

18 апреля Мосгорсуд на закрытом заседании рассмотрит требование защиты отменить арест Гершковича.