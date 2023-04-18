Что произошло за день: вторник, 18 апреля

Формат "Бессмертного полка", закон о лишении гражданства и новый подвариант COVID-19

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Традиционного шествия "Бессмертного полка" в этом году не будет. Организаторы заявляют, что формат решили расширить, "чтобы в течение всего дня мы чтили память героев". Также предлагается размещать фото ветеранов на автомобилях.

- Глава Минцифры заверил, что пока блокировка "Википедии" в России не планируется. По словам Максута Шадаева, отечественный ресурс, созданный в качестве альтернативы "Википедии", пока еще развивается.

- В РФ выявлены случаи заболевания новым подвариантом COVID-19 "Арктур". Он является более заразным, но протекает в более легкой форме.

- Дума приняла поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии. Также парламентарии согласились лишать приобретенного гражданства РФ за совершение действий, создающих угрозу нацбезопасности страны. Также Госдума приняла закон о пожизненном наказании за государственную измену.

- Банк России продолжает усилия по возвращению международных резервов в долларах и евро. По словам Эльвиры Набиуллиной, есть переговорная позиция по этому вопросу.

- Шведский производитель водки Absolut прекращает экспорт продукции в РФ. На прошлой неделе компания намеревалась частично возобновить поставки своей продукции на российский рынок, но это вызвало негативную реакцию в Швеции.

- Сборную России по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду. Ее заменит Болгария.