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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Google грозит в РФ миллионный штраф за отказ удалять запрещенный контент

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении компании Google из-за отказов удалить запрещенный в РФ контент.

"В суд поступил административный протокол в отношении Google LLC, рассмотрение которого назначено на 20 апреля мировым судьей 422 судебного участка Таганского района Москвы", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Роскомнадзором составлен и направлен в суд протокол в отношении Google по ч.2 ст.13.41 (неудаление запрещенного в РФ контента), по которой организации грозит до 4 млн рублей штрафа.

Google и информационные ресурсы компании ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части неудаления запрещенной информации. В частности, компания была оштрафована за неудаление с принадлежащего ей видеохостинга YouTube недостоверной информации, в том числе о спецоперации на Украине, призывы к экстремизму в отношении граждан РФ и другое.

За неоднократные нарушения российского законодательства компания Google с конца 2021 года дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств в размере 7,22 млрд рублей была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.

Google Роскомнадзор Москва
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