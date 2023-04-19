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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

МВД не будет считать нарушением портреты "Бессмертного полка" на стеклах автомобилей

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В МВД России разрешили водителям размещать на автомобильных стеклах портреты родственников - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла в рамках патриотической акции "Бессмертный полк", если те не мешают обзору, разъяснила представитель ведомства Волк.

Она напомнила, что в 2023 году проводить акцию будут несколько дней, до и после 9 мая. Организаторы ранее предложили желающим поучаствовать в акции размещать на автомобилях фотографии близких им ветеранов. Волк отметила, что такой формат участия в акции "позволит не только напомнить о героизме советского народа, но и рассказать свою семейную историю".

"В этой связи МВД России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности", - сказала она.

Фотографии не должны ограничивать обзорность с места водителя и, по рекомендации МВД, предпочтительно должны быть размещены на заднем или боковых задних пассажирских стеклах.

Кроме самого портрета в министерстве допустили размещение на внутренней стороне автостекол фотографий орденов и медалей ветерана, а также истории его подвига.

"К акции могут присоседиться не только граждане, но и различные организации, использующие в своей профессиональной деятельности транспортные средства", - заключила Волк.

В традиционном формате "Бессмертный полк" в 2023 году решили не проводить. Организаторы акции решили "уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире".

Бессмертный полк МВД
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