Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Мишустин возглавил президиум Совета по развитию местного самоуправления при президенте

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом утвердил состав Совета по развитию местного самоуправления и состав его президиума. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Совет возглавляет сам президент, совет состоит из федеральной части - туда входят, в частности, глава правительства, некоторые министры, представители администрации, из региональной части (состоит из глав регионов) и муниципальной части, которую образуют главы муниципальных образований.

Президиум совета возглавил премьер-министр Михаил Мишустин, его заместителем в президиуме стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Владимир Путин Михаил Мишустин Сергей Кириенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Работа шахты "Распадская" приостановлена из-за пожара

Шахта "Распадская" эвакуирует горняков из-за пожара

Шахта "Распадская" эвакуирует горняков из-за пожара

Мосгорсуд оставил без изменений приговор оппозиционеру Яшину за фейки про ВС РФ

Мосгорсуд оставил без изменений приговор оппозиционеру Яшину за фейки про ВС РФ

В России скоро пересмотрят список программ высшего образования

В России скоро пересмотрят список программ высшего образования

Российские космонавты завершили работы в открытом космосе и вернулись на МКС

Финляндия заморозила активы Российского центра науки и культуры в Хельсинки

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергетики в Крыму

"Автодом" уточнил, что финализирует работу по приобретению активов Mercedes в России

"Автодом" уточнил, что финализирует работу по приобретению активов Mercedes в России

На въездах на Крымский мост к сезону оборудуют не менее 40 новых мест досмотра

На въездах на Крымский мост к сезону оборудуют не менее 40 новых мест досмотра
Военная операция на Украине

В результате обстрела Новой Каховки есть погибший и раненые

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });