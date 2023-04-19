Мишустин возглавил президиум Совета по развитию местного самоуправления при президенте

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом утвердил состав Совета по развитию местного самоуправления и состав его президиума. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Совет возглавляет сам президент, совет состоит из федеральной части - туда входят, в частности, глава правительства, некоторые министры, представители администрации, из региональной части (состоит из глав регионов) и муниципальной части, которую образуют главы муниципальных образований.

Президиум совета возглавил премьер-министр Михаил Мишустин, его заместителем в президиуме стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.